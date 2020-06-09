Koronavirüs İran'da 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir

Uzmanlar; Kum, Gilan, İsfahan ve Elburz gibi eyaletlerdeki verilerin, nüfusun önemli yüzdesinin salgına yakalandığını gösterdiğini bildirdi.

İran, koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkede bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 74 artarak 8 bin 425'e, vaka sayısı ise 2 bin 95 kişi artarak 175 bin 927'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, ülkede şu ana kadar 15 milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceğini söyledi.

Mustafevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki salgın sürecini değerlendirdi. Tahminlere göre, hastalığın çok daha fazla kişiye bulaşmış olma ihtimalinden söz eden Mustafevi, "Kum, Gilan, İsfahan ve Elburz gibi eyaletlerdeki veriler, nüfusun önemli yüzdesinin salgına yakalandığını gösteriyor." dedi.

"15 MİLYON KİŞİ SALGINA YAKALANMIŞ OLABİLİR"

Mustafevi, "Eldeki verilere göre, koronavirüsün başladığı andan bu yana ülke nüfusunun 15 milyonu salgına yakalanmış olabilir. Serolojik testlerin hata barındırdığını tekrar vurguluyorum ve serolojik testler henüz tam olarak ilgili makamların onayını almış değil. Yani, sonuçları analiz ederken gerekli hassasiyeti göstermek gerekiyor. Bu verilerin dünyanın diğer bölgelerindeki bazı çalışmalarla benzerlik gösterdiğini de belirtmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İYİ HUYLU BİR VİRÜSLE KARŞI KARŞIYA OLABİLİRİZ"

Virüsten ölüm oranının sanılanın aksine daha düşük olabileceğine işaret eden doktor Mustafevi, "Yaklaşık 15 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını kabul edersek, virüsün ölüm oranı dünyanın ve bizim sandığımızdan çok daha azına tekabül ediyor. Yani daha iyi huylu bir virüs ile karşı karşıya olabiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Pasteur Enstitüsü Yeni Ortaya Çıkan Hastalıklar Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Mustafevi, enfeksiyon şiddetinin eyaletlere göre farklılık gösterdiğinin vurgulayarak, pozitif vakaların ilerleyen günlerde artabileceği uyarısında bulundu.

YASAKLAR KALKTI, VAKA SAYISI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sadece yatan hastaların analizinden yola çıkarak salgında ilk aşamanın tamamlandığını söyleyebileceklerini kaydeden Mustafevi, son günlerde vaka ve ölüm sayılarında nispi bir artışın gözlemlendiğine dikkati çekti.

Nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen koronavirüs vaka sayısı, ülkede yasakların kalkmasıyla yeniden artış göstermeye başladı. Ülkede, günlük ölüm sayısı bir süre 50'nin altında seyrederken yeniden 50'nin üzerine çıktı.