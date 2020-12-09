Koronavirüs salgını, Rusya'da silah satışlarını artırdı

Salgın nedeniyle ortaya çıkan endişe ve belirsizliğin, silaha olan talebi artırdığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Rusya'da silahlara yönelik talep arttı.

Rus silah şirketi ORSIS’in Genel Müdürü Valeriy Novoselov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, konuyu değerlendirdi.

"SİLAH TALEBİ, ARZI GEÇTİ"

Rus sivil silah endüstrisinde “devasa” bir artışa şahit olduklarını anlatan Novoselov, "Tüfekler de dahil olmak üzere tüm modellerin satışı arttı. Bazı dönemlerde silah talebi, arzı geçti." diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ NEDEN ENDİŞE VE BELİRSİZLİK"

Rusya’da silah satışına yönelik artan ilginin nedeni olarak koronavirüs salgınının psikolojik etkilerine işaret eden Novoselov, "En önemli neden, dünyadaki salgın nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan endişe ve belirsizlik duygularındaki artış." dedi.

Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.