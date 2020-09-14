Koronavirüs salgınında rekor düzeyde vaka görüldü

DSÖ'nün verilerine göre, son 24 saatte 307 bin 930 vaka kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde koronavirüs vakalarının artışında bugüne kadarki en yüksek sayının kaydedildiğini duyurdu.

REKOR VAKA: 307 BİN 930

DSÖ'den yapılan açıklamada, kayıtlara geçen rekor düzeydeki vaka sayısının 307 bin 930 olduğu aktarıldı.

5 bin 500'den fazla günlük ölümün yaşandığını belirten Örgüt, virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 917 bin 417 olduğunu bildirdi.

EN FAZLA ARTIŞ AMERİKA KITASINDA

Vakalarda en büyük artışın Hindistan, ABD ve Brezilya'da görüldüğü açıklandı. Dünya genelinde 29 milyondan fazla vaka yaşanırken, bunun yarısı Amerika kıtasında kayda geçti.

Hindistan'da 94 bin 372, ABD'de 45 bin 523 ve Brezilya'da 43 bin 718 kişi koronavirüse yakalandı.

DSÖ'nün salgına ilişkin bir önceki rekor vaka bildirimi, 6 Eylül'de 306 bin 857 olarak gerçekleşmişti.

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