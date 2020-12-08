Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti

En fazla iyileşme oranları Hindistan, ABD, Brezilya ve Rusya'da gerçekleşti.

Koronavirüs salgınında son veriler belli oldu.

'Worldometers' internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 47 milyon 25 bin 645 kişi iyileşti.

ÜLKELERE GÖRE İYİLEŞENLERİN SAYISI

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 178 bin 946, ABD'de 8 milyon 983 bin 641, Brezilya'da 5 milyon 801 bin 67 ve Rusya'da 1 milyon 956 bin 588 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 300 bin 696’ya, Kolombiya'da 1 milyon 267 bin 595’e ulaştı.

TÜRKİYE'DE 436 BİN 270 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Türkiye'de 8 Aralık itibarıyla koronavirüs tespit edilen 436 bin 270 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 364 bin 907 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

67 MİLYON 940 BİN 855 VAKA

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 67 milyon 940 bin 855’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 550 bin 303 kişi hayatını kaybetti.