Koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı paylaşıldı. Son veriler, salgının başlangıcından bu yana iki yıl geçmeden 5 milyon sınırının aşıldığını gözler önüne serdi.

Koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, iki yıldan kısa bir süre içinde küresel koronavirüs ölümleri 5 milyonu aştı.

CAN KAYBI 5 MİLYONU AŞTI

Toplam can kaybı 5 milyon 16 bin 880'e ulaşırken, vaka sayısı ise 247 milyon 547 bin 87 olarak kaydedildi.

Virüse yakalanıp daha sonra sağlığına kavuşanların sayısı 224 milyon 196 bin 4 olarak gerçekleşti.

ABD LİSTENİN İLK SIRASINDA

Vaka ve ölümler nedeniyle ABD, ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. 46 milyon 823 bin 938 vakanın görüldüğü ülkede 766 bin 299 ölüm kayıtlara geçti.

ABD'yi vaka sayılarına göre sırasıyla Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Rusya izliyor.

Türkiye'de şimdiye kadar 8 milyon 32 bin 988 vaka ve 70 bin 611 ölüm görüldü.