Koronaya yakalanan Beşar Esad ile eşinin sağlık durumu düzeliyor

Koronaya yakalanan Beşar Esad ile eşinin sağlık durumu düzeliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın durumunun normale dönmeye başladığı, iyileşme sürecine girdikleri, testleri negatife döndükten sonra da çalışmaya dönecekleri açıklandı.

2,5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs, can almaya devam ederken; hastalığın yeni mutasyonları vaka sayılarında artışa neden oluyor…

Birçok ülkede üçüncü dalga uyarısı yapılırken, yıllardır iç savaşın olduğu Suriye’de de hastalık kol geziyor.

Şam’a kadar sıçrayan korona, Beşar Esad ve eşine de bulaştı.

Virüsün ilk günlerini ağır geçiren Beşar Esad ve eşi Esma Esad, apar topar Rusya’ya gönderildi. Burada tedavi altına alınan Esad çiftinin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaştı.

SAĞLIK DURUMLARI NORMALE DÖNÜYOR

Son gelen bilgilere göre ise tedavi işe yaradı ve çift ayaklanmaya başladı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Esad çiftinin koronavirüs testinin 9 gün önce pozitifi çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi.

İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİLER

Tedaviyi yöneten sağlık ekibi, Beşar Esad ve Esma Esad’ın, iyileşme sürecine girdiğini de belirtti.

Esad çiftinin, işlerini karantinayı geçirdikleri evden yürüttükleri belirtilirken, PCR testlerinin negatife döndüğü zaman normal çalışma düzenlerine dönecekleri açıklandı.