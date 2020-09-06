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    Kosova: Kudüs'te büyükelçilik açmakta kararlıyız

    Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 17:23
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    Kosova: Kudüs'te büyükelçilik açmakta kararlıyız

    Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Teşekkürler Bay Netanyahu! Hükümetim, Kudüs'te büyükelçilik açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmekte kararlıdır." ifadesine yer verdi.

    İLK MÜSLÜMAN DEVLET

    Netanyahu, Washington'da Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kosova’nın Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Müslüman devlet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı.

    Washington’da varılan anlaşma uyarınca Kosova'nın yanı sıra Sırbistan da Kudüs’te büyükelçilik açacak.

    Kosova: Kudüs te büyükelçilik açmakta kararlıyız #1

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