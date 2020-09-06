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Kosova: Kudüs'te büyükelçilik açmakta kararlıyız

Kosova: Kudüs'te büyükelçilik açmakta kararlıyız

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.