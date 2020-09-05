Kosova - Sırbistan anlaşmasından dikkat çeken fotoğraf

Trump'ın öncülük ettiği, Kosova ve Sırbistan'ın normalleşme kararı aldığı görüşmeler sırasında çekilen fotoğraf, Bülent Ecevit ile Bill Clinton'un tarihi fotoğrafını hatırlattı.

Beyaz Saray'da bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya varmış ve ortak metne imza atmışlardı.

Trump, anlaşmanın ardından, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

"CESUR VE TARİHİ BİR ADIM"

Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, "Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

TRUMP RİCA ETTİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.

"ENDİŞE İLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye tarafından ise anlaşmaya ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Kararın endişe ile karşılandığı belirtilen açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’ce (BM) reddedilmiştir.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir.

Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AKILLARA ECEVİT'İN FOTOĞRAFI GELDİ

Filistin yönetiminin sert bir şekilde kınadığı kararın alındığı toplantınan kameralara yansıyan bir fotoğraf ise, görenleri geçmişe götürdü.

Fotoğrafta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Başkan Trump'ın masasının önünde küçük bir sandalyeye oturtulması Bülent Ecevit ile Bill Clinton'un tarihi fotoğrafını hatırlattı.