Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

Kosova’da koronavirüsün ortaya çıkmasının 1’inci yılında, salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için Priştine’de kafe ve restoranlarda ışıklar kısa süreliğine söndürüldü.

Kosova‘da geçtiğimiz yıl bugün ilk vakanın tespit edilmesi ile koronavirüs salgını ülkede etkisini göstermeyi başlamıştı.

IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ, MÜZİK KISILDI

Ülkede koronavirüsün ortaya çıkmasının 1’inci yılında, başkent Priştine’de bulunan kafe ve restoranlarda, hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için ışıklar kısa süreliğine söndürüldü, müziğin sesi kısıldı.

KOSOVA'DA SON BİR YILDA 1696 KİŞİ KORONADAN VEFAT ETTİ

Kosova’da son 1 yıl içinde 76 bin 688 kişi korona virüse yakalanırken, bin 696 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.















