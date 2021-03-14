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    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

    Kosova’da koronavirüsün ortaya çıkmasının 1’inci yılında, salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için Priştine’de kafe ve restoranlarda ışıklar kısa süreliğine söndürüldü.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 01:14
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    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

    Kosova‘da geçtiğimiz yıl bugün ilk vakanın tespit edilmesi ile koronavirüs salgını ülkede etkisini göstermeyi başlamıştı.

    IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ, MÜZİK KISILDI

    Ülkede koronavirüsün ortaya çıkmasının 1’inci yılında, başkent Priştine’de bulunan kafe ve restoranlarda,  hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için ışıklar kısa süreliğine söndürüldü, müziğin sesi kısıldı.

    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi #1

    KOSOVA'DA SON BİR YILDA 1696 KİŞİ KORONADAN VEFAT ETTİ

    Kosova’da son 1 yıl içinde 76 bin 688 kişi korona virüse yakalanırken, bin 696 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi #2

    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi #3

    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi #4

    Kosova’da kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi #5

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