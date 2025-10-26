Abone ol: Google News

Kosova'da yeni hükümet güvenoyu alamadı

Ülkede genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketi’nin Genel Başkanı Albin Kurti'nin meclise sunduğu yeni hükümet, güven oylamasında yeterli oya ulaşamadı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 18:34
Kosova'da yeni hükümet güvenoyu alamadı
  • Kosova'da Albin Kurti'nin önerdiği yeni hükümet, mecliste yeterli güvenoyunu alamadı.
  • 56 milletvekili 'evet', 52 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, 4 milletvekili çekimser kaldı.
  • Meclis Başkanı, hükümet kurma sorumluluğunun artık Cumhurbaşkanı Osmani'ye geçtiğini açıkladı.

Komşu'da siyasi kriz...

Kosova Meclisi, Dimal Basha başkanlığında yeni hükümete güven oylaması için toplandı.

Kendin Karar Al Hareketi’nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, mecliste yer alan partilerden hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini duyurdu.

HÜKÜMET GÜVEN OYU ALAMADI

120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerinden 56'sı ‘evet’, 52'si ‘hayır’ oyu kullandı, 4 milletvekili ‘çekimser’ kaldı.

Böylelikle, Kurti'nin başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

SORUMLULUK ARTIK CUMHURBAŞKANINDA

Meclis Başkanı Basha, oturumu sonlandırırken, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi.

Dünya Haberleri