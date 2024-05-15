Kral Charles'ın kırmızı portresi dikkat çekti İngiltere Kralı Charles, kendisinin taç giymesinden bu yana ilk olduğu belirtilen resmi yağlı boya portresini tanıttı. Portrenin arka planının koyu kırmızı renklerde olması sosyal medyada dikkat çekti.

DHA

İngiltere'de Kral Charles'ın taç giydikten sonra yapılan ilk portresi tanıtıldı.

Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede Kral Charles, canlı kırmızı tonlardan oluşan bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyor.

Kan kırmızı rengi dikkat çekti

Kral Charles'ın ilk portresi olan bu eserin kan kırmızı rengi, sosyal medyanın oldukça ilgisini çekti.

Şeytan ve cehennem iması yapıldığı düşünülen tablo, oldukça dikkat çekti.

Portredeki kelebeğin Charles’ın prenslikten krallığa geçişini tasvir ettiğini vurgulayan Ressam Yeo yaptığı açıklamada, "Bu projeye başladığımda, Majesteleri Kral hâlâ Majesteleri Galler Prensi idi ve omzunun üzerinde asılı duran resmettiğim kelebeğe çok benzer şekilde, bu portre de onun kamusal yaşamımızdaki rolü değiştikçe gelişti." dedi.

Sosyal medyada gündem olan tablo, 14 Haziran'a kadar Londra'daki Philip Mold Gallery'de halka açık sergilenecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)