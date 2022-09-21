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    Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde Danimarka Kraliçesi korona oldu

    2. Elizabeth'in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe koronaya yakalandı. 82 yaşındaki Kraliçe yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi.
    • 21.09.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 16:07
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    Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde Danimarka Kraliçesi korona oldu

    19 Eylül'de düzenlenen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e koronavirüs teşhisi konuldu.

    Danimarka Kraliçesi pozitif çıktı

    Independent'ta yayınlanan habere göre, Londra'da 2. Elizabeth'in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe'in yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesinde Danimarka Kraliçesi korona oldu #1

    Kraliçe Margrethe'nin tüm planları altüst oldu

    AA'nın haberine göre, yaklaşık olarak yarım asırdır görevini yürüten Danimarka Kraliçesi, önümüzdeki bir haftalık randevularının hepsini iptal etmek zorunda kaldı.

    Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesinde Danimarka Kraliçesi korona oldu #2

    Koronavirüse ikinci kez yakalandı

    Margrethe en son şubatta da koronavirüse yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

    Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesinde Danimarka Kraliçesi korona oldu #3


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