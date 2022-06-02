İngiltere'de Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılına girilirken, ülke genelinde 4 gün sürecek kutlamalar coşkuyla başladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı..

Ülke genelinde 4 gün sürecek görkemli "Platin yıl dönümü" için kutlamalar başladı.

Etkinlik öncesi binlerce kişi, Buckingham Sarayı önünde toplandı. Birleşik Krallık bayrakları ile Kraliçe'nin posterlerini taşıyan İngilizler, şenliklerin başlangıcı olan Doğum Günü Geçit Töreni'ni izledi.

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamladı.

Gösterileri balkondan izledi

Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti. Kraliçe 2. Elizabeth de tören sonrası dönen askerleri selamlamak için Buckingham Sarayı balkonuna çıktı. Kutlamalar sırasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kraliçe, bir kez daha balkona çıkarak gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.

Ancak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı VİDEO

Son yılların en büyük etkinliği 4 gün sürecek

Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi. Ülkedeki kutlamalar, yarın Saint Paul Katedrali'ndeki şükran töreni ile devam edecek. Cumartesi günü Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, Alicia Keys ve George Ezra konser verecek.

Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William'ın birer konuşma yapması bekleniyor. Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek, Londra sokaklarında binlerce gösteri sanatçısının katılacağı geçit törenleri yapılacak.

Kraliçe'nin hayatı

21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.

Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk Kraliyet taç giyme töreni" oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı.

70. yılı "Platin Yıl Dönümü" adıyla kutlandı

1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl olarak adlandırıldı.

Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.