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    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, sağlık sorunu nedeniyle doktor kontrolüne alındı. Kraliyet Ailesi Balmoral'a gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:30
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    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, son dönemlerde sağlık problemleriyle mücadele veriyor.

    Salgın döneminde yakalandığı koronavirüs sürecini hafif atlatan 96 yaşındaki Elizabeth, son olarak da ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss ile görüştü.

    Görüşmenin hemen ardından devreye giren doktorlar, Kraliçe'ye Birleşik Krallık Özel Konseyi toplantısına katılmamasını önerdi.

    Bu durum, Kraliçe'nin katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldığı son program olan kayıtlara geçerken, Buckhingam Sarayı'ndan bir açıklama geldi.

    Kraliçe doktor kontrolüne alındı

    Yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolüne alındı.

    Açıklamada, "Doktorları, majestelerinin sağlığından endişe duyuyor." ifadeleri kullanılırken, Kraliyet Ailesi üyelerinin de bulundukları yerden Balmoral'a harekete geçtiği açıklandı.

    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı #1

    Cenazesi planlandı

    Sık sık sağlık problemleri yaşayan Kraliçe'nin cenazesinin nasıl olacağı bile  geçtiğimiz dönemlerde medyaya sızdırılmıştı.

    "Londra Köprüsü yıkıldı"

    Medyaya sızdırılan cenaze düzenlemelerini içeren plana göre başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek.

    Halk ise resmi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı #2

    Kraliçe'nin tabutu 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek

    Bir diğer yandan, Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek.

    Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

    Web sitesi karartılacak

    Kraliyet Ailesi'nin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

    İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı #3

    Acil olmayan içerik paylaşılmayacak

    Acil olmayan içerik yayınlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

    Yas ilan edilecek

    Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

    Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

    Kraliçe Elizabeth doktor kontrolüne alındı #4


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