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    Kraliçe Elizabeth, Windsor'da etkinliğe katıldı

    Son günlerde kameralara yansımayan İngiliz Kraliçe, sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:08
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    Kraliçe Elizabeth, Windsor'da etkinliğe katıldı

    Geçtiğimiz ay 96 yaşına giren İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, yarışan atları izledi.

    Windsor, Kraliyet At Gösterisi ve Platinum Jubilee Kutlaması'na ev sahipliği yaptı.

    Kraliçe'nin neşeli anları

    Etkinliklerin ikinci gününde objektiflere yansıyan Kraliçe Elizabeth'in son derece neşeli olduğu ve gülümsediği anlar objektiflere yansıdı.

    Yarışı önce aracından izleyen Kraliçe, daha sonra tribündeki koltuğuna doğru yürüdü.

    Kutlamaları takip eden insanların da İngiliz Kraliçe'ye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

    Kraliçe Elizabeth, Windsor'da etkinliğe katıldı VİDEO

    Parlamento açılışını pas geçti

    İngiltere Parlamentosu'nun açılış töreniyle ilgili düzenlenen programa hareket sorunları yaşadığı belirtilen Kraliçe Elizabeth katılmamış, açılışı Galler Prensi oğlu Prens Charles ve Cambridge Dükü torunu Prens William yapmıştı.

    Son dönemde sağlık sorunlarıyla konuşulan Kraliçe'nin, sürpriz bir şekilde etkinliğe katılarak "iyiyim" mesajı verdiği belirtiliyor.

    "İyi durumda"

    Etkinliğe katılan bir görgü tanığı, People'a yaptığı açıklamada, "Elizabeth, harika bir ruh haline sahipti. Onun gerçekten iyi durumda olduğunu görebilirsiniz." dedi.

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