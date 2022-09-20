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    Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.
    • 20.09.2022 - 06:47
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    Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı

    Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

    Törene zırhlı aracıyla katılan tek lider ABD Başkanı Biden olurken diğer liderler, tören alanına otobüsle getirildi.

    Bazı liderler durumdan rahatsız olmadı

    Newsweek sitesinin haberine göre, sosyal medyada Afrikalı liderlerin törene otobüsle götürülürken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, otobüs kullanmakta bir "sıkıntı" görmediğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "otobüste çok güzel sohbet" ettiklerini söyledi.

    Kraliyet'in liderler için otobüsle katılım kararı eleştirilmişti.

    Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı - VİDEO

    Yaklaşık 2 bin davetli katıldı

    Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #1

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #2

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #3

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #4

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #5

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #6

    Kraliçe Elizabeth in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı #7


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