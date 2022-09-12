Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde devlet liderlerine özel uçak ve makam aracı yasağı

Kraliçe'nin cenaze töreninde üst düzey protokol kurallarında alışılmadık değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, devlet liderlerinden özel uçak yerine ticari uçuşlarla cenazeye katılmaları istenecek.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 8 Eylül'de yaşamını yitirdi.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe ile ilgili Kraliyet Ailesi, yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı.

İngiltere tarihi ile adeta özdeşleşen Kraliçe'nin veda programı netleşti.

Cenaze töreninin 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi.

Protokolün detayları

Törende protokole ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin büyükelçiliklerine resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderdi.

Liderler ve eşleri dışındakiler kabul edilmeyecek

Bu kapsamda, törenin aşırı kalabalık olması nedeniyle gelecek olan devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

Öte yandan törene liderlerin ailelerinden başka kimsenin kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Liderlerin katılmaması durumunda ise törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği belirtildi.

Özel uçak ve helikopter kullanılmayacak

Ayrıca Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda özel uçuş parklarının olmaması nedeniyle liderlerden törene özel uçak yerine ticari uçuş gerçekleştirmeleri istenecek.

Kendi özel uçaklarını kullanmak isteyen liderler ve heyetlerden ise farklı bir havalimanında inmeleri talep edilecek.

Mesajda, liderlerin helikopter kullanmasının da mümkün olmayacağı belirtildi.

Liderler topluca otobüsle taşınacak

Bir diğer ulaşım değişikliği de özel araçlara yapıldı.

Tören yerine gelen liderlerin makam araçlarını kullanmamaları, devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte otobüsle taşınacağı aktarıldı.

Otobüsler, sıkı güvenlik önlemleri altında eskortlar eşliğinde kiliye gidecek. Ardından yine otobüslerle alındıkları yere bırakılarak burada kendi makam araçlarına geçebilecek.

"Joe Biden'ın otobüse bindiğini düşünebiliyor musunuz?

AA'nın aktarımına göre; İngiltere'nin son yıllarda düzenleyeceği en büyük uluslararası organizasyonda uygulayacağı alışılmadık protokol ise bazı diplomatların tepkisine neden oldu.

Adı açıklanmayan bir diplomat, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ın otobüse bindiğini düşünebiliyor musunuz?" diyerek tepkisini gösterdi.