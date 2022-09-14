Kraliçe Elizabeth'in kurşundan tabutu

96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunun 30 yıl önce hazırlandığı, son derece ağır ve kurşun kaplı olduğu öğrenildi.

8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde ölen Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Kraliyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kraliçe’nin cansız bedeninin bulunduğu tabut, 30 yıl önce hazırlandı…

Kurşun kaplı tabut

Bu tabut, sıradan tabutlara göre daha ağır…

Nedeni ise kurşundan kaplı olması.

Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.

Kurşundan tabutun geçmişi

'Kurşun tabut' kullanılması geleneği, 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman Kralı I. William'a dayandırılıyor.

Kralın bedeni açıldı, dayanılmaz bir koku etrafı sardı

I. William'ın cenazesinde, Kral'ın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor.

Hava geçirmez özellikleri var

I. William'dan sonraki Kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği, bunun Kraliyet Ailesi'nde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor.

Milyonlarca sterlin harcanıyor

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.

Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği İngiltere'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.