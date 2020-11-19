Kraliçe Elizabeth'in son kararı: Ölene kadar tahtta kalacak

Gelecek yıl kenara çekilip 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'a hükümdarlığı devredeceği spekülasyonları yapılan Elizabeth, ölümüne kadar tahtta hizmet etmeyi planlıyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yaşarken asla tahttan inmeyecek...

Bu iddianın kaynağı Vanity Fair’de Katie Nicholl’e konuşan saraya yakın bir kaynak.

ÖLENE KADAR TAHTTA OLACAK

Kaynağa göre 94 yaşındaki Kraliçe için ‘tahttan çekilme’, huzurunda kesinlikle söylenmemesi gereken kirli bir söz.

Kraliçe, ölümüne kadar tahtta hizmet etmeyi planlıyor.

GENÇKEN SÖZ VERDİ

Bir süredir, Kraliçe'nin gelecek yıl kenara çekilip 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'a hükümdarlığı devredeceği spekülasyonları yapıyordu.

Ancak şimdi kaynaklar, bu iddiaya karşı çıkarak, “Kraliçe genç bir kadınken ölümüne kadar hizmet etmeye söz verdi ve şimdi de planladığı şey bu” yorumunu yapmaya başladı.

70’İNCİ YILINI KUTLAYACAK

Kraliçe Elizabeth’in 70 yıldır hüküm süren ilk İngiliz hükümdarı olarak tarihe geçişi için 2022 Haziran ayında ses getirecek kutlamalar planlanıyor.

Daily Mail’in haberine göre organizatörler, kutlamaların geleneksel gösteriler ile son teknoloji özelliği barındıran sanatsal gösterilerin birleşimi olacağını söyledi.

Organizatörlere göre, 2-5 Haziran 2022’de dört gün sürecek bir dizi etkinlik, Kraliçe'nin saltanatını ve 1952'de tahta çıkmasından bu yana İngiltere ve dünya üzerindeki etkisini yansıtacak nitelikte olacak.

BÜYÜK BÜYÜKANNESİNİN REKORUNU KIRDI

94 yaşındaki Kraliçe, hali hazırda İngiliz tarihinin en uzun yaşayan monarşi lideri konumunda.

Büyük büyükannesi Kraliçe Victoria’nın uzun dönem tahtta kalma rekorunu, Kraliçe Elizabeth beş yıl önce geçti.

6 Şubat 1952’de tahta çıkan Elizabeth, babası 6. George’un ani ölümünden sonra kraliçe unvanı aldığında daha 25 yaşındaydı. Taç giyme töreni 2 Haziran 1953’te yapıldı.