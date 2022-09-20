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    Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını 250 bin kişi ziyaret etti

    İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe II. Elizabeth'in Londra'daki Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.
    • 20.09.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:09
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    Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını 250 bin kişi ziyaret etti

    İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetti.

    Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

    250 bin kişi ziyaret etti

    İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe'nin Londra'daki Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze hazırlığı

    4 gün boyunca halkın ziyaretine açıldı

    Donelan, tam rakamın ise zamanı gelince açıklanacağını söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konarak 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmuş, cenaze 4 gün boyunca halkın ziyaretine açılmıştı.

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