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    Kraliçe’den Harry ve Meghan’a davet

    Geçtiğimiz günlerde Kraliçe 2. Elizabeth’i ziyaret eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, Buckingham Sarayı’nda bir etkinliğe özel olarak davet edildiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 17:33
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    Kraliçe’den Harry ve Meghan’a davet

    Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya gitmeden önce Kraliçe 2. Elizabeth’i ziyaret eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, Kraliçe'nin tahttaki 70’inci yılı (Platin Jübile) için düzenlenecek etkinliğe davet edildiği öğrenildi.

    Önemli bir rolleri olmayacak

    Çift, etkinlikleri Kraliyet Ailesi'nin geleneksel olarak halkı selamladığı Buckingham Sarayı’ndaki balkondan izleyecek.

    Resmi bir unvanları olmayan çiftin, kutlamalarda önemli bir rol almayacakları belirtildi.

    Kraliçe’den Harry ve Meghan’a davet #1

    “Onu görmek harikaydı”

    Geçtiğimiz günlerde Invictus Games’e katılan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Kraliçe'yi ziyaret ettikten sonra konuşan Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi.” demişti.

    Kraliçe’den Harry ve Meghan’a davet #2


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