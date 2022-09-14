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    Kraliçe'nin son hava yolculuğu milyonlar takip etti

    Flightradar24, Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını duyurdu.
    • 14.09.2022 - 15:29
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    Kraliçe'nin son hava yolculuğu milyonlar takip etti

    96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze süreci devam ediyor.

    Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'dan Londra'ya getirildi.

    Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdı.

    Uçuşu milyonlar takip etti

    Uçuş, 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

    Flightradar24 sitesi açıklamasında, “Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti” denildi.

    Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube’dan canlı takip etti.

    Kraliçe nin son hava yolculuğu milyonlar takip etti #1

    Kraliçe nin son hava yolculuğu milyonlar takip etti #2


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