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    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı

    Westminster Hall'da katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı ziyarete açılırken, nöbet tutan Kraliyet muhafızlarından biri bayıldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:56
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    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti.

    İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.

    Kraliçe’nin tabutunun üzerinde mor bir minderde tacı ve yanında da Balmoral ve Windsor'daki bahçelerden getirilmiş çiçeklerden oluşan bir çelenk yer aldı.

    Halkın ziyaretine açıldı

    Westminster Hall'da katafalka konulan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı, halkın ziyaretine de açıldı.

    Halkın tabutu ziyaretinden önce ise Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı bir ayin düzenlendi.

    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde Kraliyet muhafızı bayıldı VİDEO

    Kraliyet muhafızı bayıldı

    Bu tören bittikten sonra kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.

    Kraliçe’nin Westminster’de yatarken tabutuna göz kulak olan muhafızlardan biri aniden bayıldı.

    Muhafızın yardımına diğer Kraliyet muhafızları koştu.

    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı #1

    Tören, 19 Eylül’de

    Öte yandan Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

    Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

    Kraliyet muhafızı nöbet sırasında bayıldı #2


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