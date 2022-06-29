Kentte bulunan AVM'ye Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda 18 kişi öldü, 36 kişi ise kayboldu. Bölge valisi, 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş, can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Kremençuk bölgesinde bulunan AVM'nin Rus birlikleri tarafından vurulduğunu bildirdi.

Ölü sayısı 18 oldu

Kentteki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının ise 18’e çıktığını, 36 kişinin kayıp olduğunu aktarıldı.

Kremençuk'ta vurulan AVM'de ölü sayısı arttı: Bölgede yas ilan edildi VİDEO



3 günlük yas

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy de, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

"Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir"

Maleskiy, “Bugün Ukrayna’da Anayasa Günü kutlanıyor ama Kremençuk’ta bayraklar yarıya indirildi. Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir. Kremençuk halkı, sivillere saldıranlardan hesap sorulmasını talep ediyor.” ifadesini kullandı.

Rus pilotlar belirlendi

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine saldırı düzenleyen Rus pilotların isimlerini belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis uzmanları, bu saldırıyı hangi Rus havacılık alayının işlediğini belirledi. Tu-22 ile havalanan ve ölümcül atışlar yapan pilotların isimleri şimdiden belli oldu.”

Olayın geçmişi

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan “Tu-22M3” tipi savaş uçaklarının fırlattığı “X-22” füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı.

Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv Bölge Askeri Yönetim Başkanı Vitaliy Kim, gece Rus birliklerince Mıkolayiv ve Oçakov kentlerine düzenlenen hava saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırı Ukrayna güçlerince püskürtüldü

Kim, kente yapılan yaklaşık 11 roket saldırısının yarısının Ukrayna Hava Savunma Sistemlerince püskürtüldüğünü kaydetti. Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

"Kritik kayıplar"

Ukrayna güçlerinin "kritik" kayıplar yaşadığını ileri süren Koneşankov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerinin Harkiv'deki Azov taburu ile 92. Motorlu Piyade Tugayı'nın merkezine düzenlediği saldırı sonucu 100'den fazla Ukraynalı asker, yabancı paralı savaşçı ve 15'e kadar zırhlı araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Silah ve mühimmat bulunan hangarlar, Ruslar tarafından vuruldu

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılara devam ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alış veriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."





Ruslar, 24 yönetim merkezi, asker ve askeri teçhizatı yok etti

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, Luhansk bölgesinde ise Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerince 24 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

Ukrayna'ya ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 218 uçak, 133 helikopter, 1382 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 837 tank ve zırhlı araç, 690 çok namlulu roketatar, 3 bin 37 obüs ve havan topu, 3 bin 889 özel askeri araç imha edildi." dedi.