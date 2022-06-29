Kremlin Sözcüsü: Ukrayna isterse gün bitmeden savaşı durdurabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamalarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Savaş gün sonuna kadar sonlanabilir." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken her iki ülke yetkililerinden de gelen karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

Savaşın ne zaman biteceği henüz meçhul iken bazı söylemler gidişat için olumlu sinyaller veriyor.

"Savaş kış mevsimine kadar sonlansın" açıklaması

Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Ukrayna tarafı savaşı durdurabilir"

Peskov, “Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu’nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararıdır” diye konuştu.





"Devlet başkanımızın açıklamaları bize rehberlik ediyor"



İHA'nın haberine göre Rusya’nın, Ukrayna’daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, “Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise “Hayır” şeklinde yanıtladı.



