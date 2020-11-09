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    Kremlin: Vladimir Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor

    Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Biden'ı neden tebrik etmediğine değindi.
    • AA
    • 09.11.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:36
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    Kremlin: Vladimir Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in ABD'nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden'ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya’nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

    "DOĞRUSU, RESMİ SONUÇLARI BEKLEMEK"

    Putin’in başkan seçildiği bildirilen Biden’ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, "Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz." dedi.

    Kremlin: Vladimir Putin, ABD nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor #1

    PUTİN'İN TRUMP'I TEBRİK ETMESİ SORULDU

    Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

    "Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı."

    Trump, ABD’nin bazı bölgelerinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek çok sayıda dava açacaklarını duyurmuştu.

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