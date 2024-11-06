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ABD'de aylar süren seçim yarışı bu sabah itibarıyla son buldu...

Kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı oldu.

Sabah saatlerinde zafer konuşması yapan Trump'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil bazı liderlerden tebrik mesajları paylaşıldı.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya lideri Putin'in tebrik edip etmeyeceği ise merak edilen konular arasında yerini alıyordu.

Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendini 47. ABD başkanı ilan eden Donald Trump'ı tebrik etmeye yönelik bir planı olmadığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Unutmayalım ki, burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu." şeklinde yanıt verdi.

"İLİŞKİLER TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Putin'in tebrik etmemesi durumunda Trump'ın buna alınıp alınmayacağını soran gazetecilere "İlişkileri daha kötüye götürmek neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve geleceği, bir sonraki ABD yönetimine bağlı." yanıtı verildi.

"BİZE SORMAYIN"

Peskov, Putin'in Trump'la telefonda görüşmeye hazır olup olmadığının sorusuna yanıt olarak, "Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz ve tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA BİR GECEDE BİTMEZ"

Trump, Ukrayna krizine 24 saat içinde çözüm bulacağını vadetmişti.

Bu vaadi değerlendiren Peskov, "ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defaatle söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız." dedi.

Peskov, çatışmayı kışkırtan, üzerine sürekli benzin döken ve doğrudan müdahil olan ABD'nin dış politikadaki bu çizgisini değiştirme kapasitesine sahip olduğunu da kaydetti.