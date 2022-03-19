Kremlin'in sadık gücü: Silovikler

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta, askeri harekatın mimarları olarak anılan ‘Kremlin sadıkları’ Siloviklerin gücü her geçen gün artıyor. İşte'Putin'in seçkin grubu' siloviklerin hikayesi...

Verilen emirlere sorgulamadan itaat etmek, istihbarat alanında yetkinlik, sarsılmaz bir ketumiyet ve lidere sonsuz sadakat, Rus yöneticiler olan Silovik'lerin ortak özelliği olarak biliniyor.

PUTİN'İN GÜÇLÜ ADAMLARI

Rusça’da kelimenin tam karşılığı “güçlü adamlar” anlamına gelen bu tanım, Putin’in yakın çevresine bakıldığında “anlamın içini dolduracak kudreti” temsil ediyor.

“Putin’in güçlü adamları” hem uygun adım liderlerini takip ediyor, hem de dünyayı onun gözünden görebiliyor.





SOVYETLER BİRLİĞİ İSTİHBARAT GELENEĞİ

Rus uzmanlara göre, “Putin klonları” olarak da tanımlanan bu kişiler aslında aynı köke sahip bir ağacın dalları gibi, Sovyetler Birliği’nin istihbarat geleneğini sürdürüyor.

İdeolojik olmasa da Rus ulusal çıkarlarını esas alan, pragmatik bir kanun ve düzen odaklı siyaseti benimsemiş Sloviki kimliği; Vladimir Putin’in kişiliğinde vücut bulan “yakın dönem Rus yayılmacılığının” takipçisi olmayı gerektiriyor.



Putin’in bir bakıma dava kardeşliğine kabul edilmiş bu kişiler, liderin “çekirdek ekibini” oluşturuyor.

2014’TEN BERİ YANINDALAR

2014’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Ukrayna’dan çıkarılmasını örgütleyen, hemen ardından sadece bir gecede Kırım’ın işgaline karar veren bu ekip, Putin’in ifadesiyle, “2014’ten itibaren siyasi kariyerinin en önemli kararlarını verirken” hep yanındaydı.



Batı’nın Rusya’yı küresel bir güç olmaktan alıkoyacak projeler yürüttüğü fikrine kalpten inanıyor olan çoğu eski istihbaratçı bu “güçlü adamlar”, Batı'ya karşı daima çıkar odaklı fikir yürütmeleriyle meşhurlar.





UKRAYNA’YA YÖNELİK ASKERİ HAREKATIN MİMARLARI

Bu yüzden Batı medyasının “komplo teorilerine inanan çılgın Rus muhafazakarlar” olarak da tanımladığı Slovikler, Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın mimarları olarak kabul ediliyor.



Siloviki ayrıca, Rusya veya Beyaz Rusya'daki kolluk kuvvetlerinin mensuplarını belirtmek için kullanılan bir toplu isim olarak adlandırılıyor.





İLK SIRADAKİ İSİM PATRUŞEV

Silovikilerin ilk sırasında Nikolay Patruşev geliyor.



Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, KGB yerine oluşturulmuş istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi FSB’nin de eski başkanıydı.



70 yaşındaki Patruşev’in, 2016 yılında İngiltere’de öldürülen eski Rus ajanı ve muhalif Alexander Litvinenko’nun infaz emrini veren kişi olduğu iddia ediliyor.



Karadağ’da darbe girişimini düzenlemekten ülke dışındaki muhaliflerin suikastlerine kadar pek çok kirli senaryoyla adı ilişkilendiren Nikolay Patruşev, Ukrayna’nın ABD tarafından büyütülen suni bir devlet olduğu fikrinin en ateşli savunucularından biri olarak biliniyor.



“Amerikalılar Rusya’nın hiç var olmamasını isterdi”, açıklamasıyla birlikte, Rusya karşıtı birçok komplo teorisini de dile getirmekten çekinmeyen Patruşev, Ukrayna işgalinin “bir zorunluluk olduğunu” iddia ediyor.





İKİNCİ SIRADA NARİŞKİN VAR

Slovikiler listesinde ikinci sırada Sergey Narişkin geliyor. Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, Putin’in en eski çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyor.



Batı’da Rusya’ya yönelik tarihten kaynaklanan keskin bir düşmanlık olduğunu savunan Narişkin, Ukrayna’nın mevcut yönetimini Amerika tarafından görevlendirilmiş bir “Nazi Kadrosu” olarak tanımlıyor.



İstihbarat Başkanı, Putin muhalifi Alexei Navalny’nin zehirlenmesini de “Batının komplosu” olduğunu iddia ediyor.



Sergey Narişkin, şahin duruşuna rağmen Rusya Güvenlik Konseyi’nde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili konuşurken tereddüt gösterince Putin’den azar işitmişti.



Yine de onun en sadık adamlarından biri olarak gösterilen Narişkin, ABD’nin yaptırım listesine aldığı isimler arasında yer alıyor.

ÜLKE ÜZERİNDEKİ KONTROLDE KİLİT ROL OYNAYAN BORTNİKOV

Slovikiler listesinde bir diğer isim; iç güvenlik ve istihbarat servisi FSB'nin başkanı Alexander Bortnikov.

Ayrıca devlet bankası VTB’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı da olan Bortnikov’un Batıdan gelen yaptırımlar listesinde hem kendi adı hem de bankası yer aldı.



Çoğu uzmana göre, Putin'in ülke üzerindeki kontrolünü sürdürmede kilit rol oynuyor.





“POLİTBÜRO 2.0’IN VAZGEÇİLMEZ ADAMI” ŞOYGU

Her ne kadar istihbarat kökenli olmasa da askeri istihbarat teşkilatı GRU başta olmak üzere Rus ordusunun hemen tüm kademelerinde gücü hissedilen bir yönetici olarak Savunma Bakanı Sergey Şoygu geliyor.



Putin’in kritik kararlarında hep yanında olan, onunla birlikte Sibirya'da düzenli olarak kısa avlanma ve balık avlama tatillerine çıkan Şoygu, liderine engelsiz erişimi bulunan Siloviklerden biri olarak biliniyor.



Şoygu için Batı medyası, “farklı bir kökten gelse de Sovyet tarzını temsil ediyor” diyor ve onun için “Politbüro 2.0’ın vazgeçilmez adamı” tanımını yapıyor.

VE DİĞER İSİMLER

Bu isimlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya hazinesini besleyen petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’in Başkanı Igor Sechin, Putin’in KGB yıllarından arkadaşı ve Suriye’ye askeri müdahalenin mimarı Özel Temsilcisi Sergei İvanov, Batıyı “uzayda işbirliğini sona erdirmekle” tehdit eden Rusya Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin ve Duma Başkanı Vyacheslav Volodin diğer slovikiler, yani Rusya iktidarının güçlü adamları olarak öne çıkıyor.



Hepsi dış politikada şahin, sözünü sakınmayan, liderine büyük bir sadakatle bağlı bu kişilerin Ukrayna’da devam eden işgal harekatına strateji ve planlama sürecinde fiilen katkı sağladığı biliniyor.



Muazzam bir güç ve servet biriktirmiş olmalarına rağmen Putin ve yakın çevresi, Sovyetler’in 1990lardaki çöküşünün ardında Batı’nın olduğu fikrine sabitlenmiş durumda.



Rusya uzmanlarına göre, bunun yarattığı kırgınlık ve hınçla karışık ruh hali, paranoyadan öteye geçiyor; Putin ile Silovikleri saldırganlaştırıyor.



