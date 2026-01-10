Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez'den ABD'ye: Küba satılık değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının ardından Kolombiya ve Küba gibi diğer Latin Amerika ülkeleri üzerinde Amerikan baskısı arttı.

Rodriguez, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine olası askeri müdahalesine tepki gösterdi.

GERİ ADIM ATMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Küba topraklarının satılık olmadığını vurgulayan Rodriguez, "Biz Kübalılar, ülkeyi satmaya, tehdit ve şantaj karşısında geri adım atmaya ya da kendi kaderimizi dünyayla barış içinde inşa etme yönündeki devredilemez hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

"KÜBA'YI SAVUNACAĞIZ, BİZİ TANIYAN HERKES BUNU BİLİR"

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesine değinen Rodriguez, "Küba'yı savunacağız. Bizi tanıyan herkes bunun sağlam, kesin ve kanıtlanmış bir taahhüt olduğunu bilir. ABD, egemen devletlerin hakları üzerinde kendi iradesini dayatmak istiyor." açıklaması yaptı.

"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"

Rodriguez, ABD'nin 67 yıldır Küba'ya karşı güç ve saldırı uyguladığını savunarak, "Birlikte savaşacağız ve kazanacağız. Bolivarcı ve Chavista devrimi ile Küba devrimi, kaderleri ve ortak mücadeleleri içinde, bizim Amerikamızın halklarının özgürlüğü için örnek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KÜBA İLE ABD ARASINDA TIRMANAN GERİLİM

Rodriguez, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD'nin ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Öte yandan törende, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada Küba'yı da olası hedefler arasında gösterdiği hatırlatılmıştı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.