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    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

    Küba’nın başkenti Havana’da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.
    • 06.05.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 21:24
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    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

    Küba'nın başkenti Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi.

    Küba Devlet Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

    İHA'nın aktardığına göre yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı VİDEO

    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı #1

    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı #2

    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı #3

    Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı #4


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