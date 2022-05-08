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    Küba'daki patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

    Küba'da bir otelde 6 Mayıs tarihinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.
    • 08.05.2022 - 07:50
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    Küba'daki patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

    Küba'nın başkenti Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana gelmişti.

    Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

    19 kişi kayıp

    Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

    Küba daki patlamada ölü sayısı 32 ye yükseldi #1

    Kan bağışı çağrısı

    Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

    Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi.

    Küba daki patlamada ölü sayısı 32 ye yükseldi #2

    Patlama gaz kaçağından

    AA'nın haberine göre, Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

    Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

    Küba daki patlamada ölü sayısı 32 ye yükseldi #3


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