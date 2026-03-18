Küba’dan ABD’ye: Halkımız topluca cezalandırılıyor

Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin yıllardır ülke ekonomisini zayıflatmaya yönelik adımlar attığı ifade edildi.

Açıklamada, Washington yönetiminin, bizzat kendisinin neden olduğu ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek Küba’ya yönelik baskıyı artırdığı öne sürüldü. Ayrıca, ülkenin kaynaklarına ve ekonomik varlıklarına yönelik planların açık şekilde dile getirildiği belirtildi.

"TEHDİTLER NEREDEYSE HER GÜN SÜRÜYOR"

Küba yönetimi, ABD’nin adadaki mevcut anayasal düzeni hedef aldığı ve bu doğrultuda sürekli tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Yetkililer, bu sürecin yalnızca siyasi değil aynı zamanda ekonomik bir mücadele olduğunu belirterek, halkın bu baskılardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekti.

PETROL GERİLİMİ, TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gerilimin son halkasını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararname oluşturdu. Söz konusu düzenleme, Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden gelen ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor.

Beyaz Saray ise bu adımın, Küba’nın “zararlı politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savundu.

KÜBA'DAN "DİRENİŞ" MESAJI

Havana yönetimi, tüm baskılara rağmen geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası dış müdahalelere karşı güçlü bir direnç gösterileceğini açıkladı.

Açıklamada, “Herhangi bir dış saldırgan, sarsılmaz bir direnişle karşılaşacaktır” ifadeleri dikkat çekti.

ACİL ÖNLEMLER DEVREDE

Öte yandan Küba hükümeti, petrol tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı acil durum planlarını yürürlüğe koydu. Yetkililer, dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak için çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiğini bildirdi.