Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti

    Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde polis eylemcilere müdahalede bulundu.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 00:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti

    Koronavirüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

    Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

    Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı. Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi.

    Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı.

    Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

    Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti VİDEO


    Kudüs te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti #1

    Kudüs te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti #2

    Kudüs te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti #3

    Görüş Bildir