Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti

Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde polis eylemcilere müdahalede bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı. Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kudüs'te Netanyahu karşıtı göstericilere polis müdahale etti VİDEO









