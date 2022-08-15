Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç’e bedeli, 4 milyon 182 bin dolar

Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç’e bedeli, 4 milyon 182 bin dolar

Aşırı sağcı olan İslam düşmanlığı ile bilinen Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle, İsveç hazinesinesin 4 milyon 182 bin dolar çıktı.

İsveç genelinde Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları ile dikkat çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hazinesinden 43 milyon kron yani 4 milyon 182 bin dolar çıkmasına sebep oldu.

AA’nın haberine göre; son 7 ay boyunca Paludan tarafından düzenlenen provokasyon nedeniyle çıkan olayları, ekstra polis görevlendirilmesi gerekti.

Birçok polisin rutin görevinin aksadığı ve maliyetin arttığı belirtildi.

Kur’an-ı Kerim yakmaya devam ediyor

İsveç vatandaşlığı da bulunan, partisinin 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılmaya hazırlanan Paludan, son 10 gündür, seçim çalışması adıyla İsveç'in değişik bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.

Özellikle Türk ve Müslüman mahalleleri seçen Paludan, cami önlerinde sıkı polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıp İslam Peygamberi Hz Muhammed'e hakaretler ediyor.

Provokasyon için camiye yakın yerleri seçiyor

Hem Danimarka hem İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den bu yana Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

20 polis aracı yakılmıştı

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılacak.