Kurban Bayramı'nı 29 Haziran'da karşılayacak ülkeler belli oldu Türkiye'nin aralarında olduğu pek çok ülke, bayramı 28 Haziran'da kutlayacak. Tarih belirleme yaklaşımındaki farklılık nedeniyle bazı ülkeler bir gün sonra kutlamaya karar verdi.

AA & Ensonhaber

2023 yılında kutlanacak Kurban Bayramı için İslam dünyasında iki farklı tarih ortaya çıktı.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarındaki farklılıklar nedeniyle bayram, bazı ülkelerde 29 Haziran Perşembe günü kutlanacak.

Türkiye'de 28 Haziran'da kutlanacak

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkede arife günü 27 Haziran Salı olarak belirlendi. Bayramın ilk günü, 28 Haziran Çarşamba şeklinde ilan edildi.

Suudi Arabistan, bugünün Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 28 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Buna göre Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 27 Haziran'ın arife günü, 28 Haziran'ın da Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edileceği aktarıldı.

Hicri takvime göre Zilhicce'nin 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.

29 Haziran'da karşılayacaklar listesi

Dünya genelinde bayramı 29 Haziran'da karşılayacaklar da bulunuyor. 6 ülkede alınan karara göre, bayramın ilk gününün perşembe olduğu ilan edildi.

Bu ülkeler; Brunei, Malezya, Endonezya, Fas, Japonya, Singapur şeklinde sıralandı.

Kurban Bayramı tarihindeki farklılığın nedeni

İslam hukukunda esas alınan Ay takvimi, Ay'ın ilk günlerinde aldığı hilal konumuna göre belirleniyor.

Bu takvime göre, ayların başlangıcı hilalin durumuna bağlı olarak her sene değiştiğinden, İslam fıkhında ayların başlangıcı ve dolayısıyla günlerin tespiti için iki görüş bulunuyor.

Ayın başlangıcı için hilali çıplak gözle görme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri arasında, yöntem nedeniyle günlerin belirlenmesinde zaman zaman farklılıklar meydana geliyor.