Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29, 30 ve 31. hafta programlarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftası 10 Nisan'da başlayacak ve 13 Nisan'da sona erecek.

Ligde 30. hafta açılışı 17 Nisan Cuma günü yapılacak ve hafta, 20 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak.

31. HAFTADA DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 31. haftası, dev bir derbiye sahne olacak.

Ligin 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak.

İŞTE AÇIKLANAN PROGRAM...

Dev maç, 20.00'de başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 29,30 ve 31. haftalarının maç programı şöyle...