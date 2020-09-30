Kuveyt Emiri es-Sabah defnedildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sabah'ın naaşı bugün ABD'den başkent Kuveyt'e getirildi.



ÜLKENİN EN BÜYÜK MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kuveyt devlet televizyonunun haberine göre, Emir Sabah'ın naaşı, ülkenin kuzeydoğusundaki Havalli ilinde bulunan Bilal bin Rabah Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, ülkedeki en büyük mezarlık olan Suleybihat Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Katar Emiri Temim bin Hamed ile Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başta olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri ve emirler katıldı.

ÜLKEDE 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla Bakanlar Kurulu, ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle tatil ilan etti.