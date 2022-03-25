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Kuzey Kore, balistik füzenin test atışı görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore, balistik füzenin test atışı görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, yeni tip kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı ve o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.