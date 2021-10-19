Kuzey Kore, iki balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, iki balistik füze fırlattı

Gelişmeyi duyuran Japonya Başbakanı Fumio, denemelerin "talihsiz" olduğunu söyledi. Füzelerin nereye düştüğüne ilişkin bilgi paylaşıldı.

Kuzey Kore, füze denemelerine ara vermeden devam ediyor.

Geride bıraktığımız haftalarda trenden fırlattığı füzeyle dünyanın gündemine oturan Pyongyang yönetimi, denemelerine bir yenisini ekledi.

İKİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı. Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

"ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIR OLUN" TALİMATI

Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINA AYKIRI"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.

JAPON DENİZİ'NE ATILDI

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.

Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.

FÜZELERDEN BİRİ DENİZALTIDAN FIRLATILDI

Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.