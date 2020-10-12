Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından özür diledi

İktidardaki İşçi Partisi'nin 75’inci kuruluş yıl dönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halkından özür dileyen Kim’in ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle başkent Pyongyang'da düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim’in bir ara gözleri doldu ve duygulandı.

“HALKIMIZI KURTARMAYA YETMEDİ”

Gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen Kim, “Halkımız gökyüzü kadar yüksek ve denizler kadar derin umutlarını bana bağladı ancak ben buna yeteri kadar yanıt veremedim, çok üzgünüm.” dedi.

Kim, “Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi.” diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim, halkından ağlayarak özür diledi İZLE

ABD’YE UYARI

Kuzey Kore lideri, ayrıca koronavirüsle mücadeleye de değinerek “Virüsle mücadele eden dünyadaki herkese geçmiş olsun diliyorum. Güneyli kardeşlerimi de aynı temenni ile selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kim, Güney ile ilişkilerde iyileşme umudunu dile getirirken; ABD'yi hedef almasa da 'tehdit edilirse nükleer gücün tamamını harekete geçirebileceği' uyarısında bulundu.