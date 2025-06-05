Kuzey Kore lideri Kim: Rusya’yı gelecekte de koşulsuz destekleyeceğiz

İHA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang’da kabul etti. Resmi Kuzey Kore medyasının aktardığına göre, Kim ile Şoygu arasında samimi bir görüşme gerçekleşti. Toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunmasına dair konular ele alınırken, ayrıca Ukrayna krizi ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Tarafların, Kuzey Kore ve Rusya arasında kapsamlı ve güçlü stratejik ortaklığı daha da derinleştirme kararlılığı vurgulandı.

KİM: "RUSYA KESİN ZAFER KAZANACAK"

Şoygu, Rus topraklarını savunmada önemli katkılar sağlayan Kuzey Koreli askerlerin kahramanlığı ve fedakârlığı nedeniyle Kim’e Rusya yönetimi adına teşekkürlerini iletti. Kim Jong-un ise Rusya’nın Ukrayna meselesi başta olmak üzere önemli uluslararası konulardaki duruşunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın hükümlerine bağlı kalacaklarını ifade eden Kim, Rusya’nın ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik hedeflerinde kesin zafer kazanacağına olan inancını paylaştı.