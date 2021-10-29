Kuzey Kore’de ‘kemerleri sıkın’ emri

Pandemi sürecini ağır geçiren Kuzey Kore’de ülke yönetimi, kemer sıkma politikasına geçiş yaptı. Yetkililer sorunu çözmek, günde sadece bir öğün yeme çağrısında bulunuyor.

Pandeminin başlamasıyla birlikte Çin'in sınırlarını kapatması, Kuzey Kore'yi ciddi bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya bıraktı.

Yetkililer sorunu çözmek, en azından ertelemek için liderleri Kim Jong-un'un yaptığı gibi günde sadece bir öğün yeme çağrısında bulunuyor.

“KEMERLERİ SIKIN”

Son aylarda 20 kilo kaybeden Kim Jong-un, gıda sıkıntısı yaşan Kuzey Korelilere “kemerlerini sıkmalarını” emretti.

Ülke yönetimi de en azından Çin sınırını yeniden açana kadar halktan bu sorunu kabul etmelerini istiyor.

BU YIL DA AYNI SORUNLAR YAŞANABİLİR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre, Kuzey Kore bu yıl, gelecek yılki hasattan önce 860 bin tonluk bir gıda eksikliğiyle karşı karşıya.

Dünya Gıda Programı ise 2019'da 11 milyon Kuzey Koreli'nin zaten yetersiz beslenmeden mustarip olduğunu ve beş çocuktan birinin gelişim sorunu yaşadığını açıklamıştı.

SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMİYORLAR

Fakat Pyongyang yönetimi, söz konusu sorunların sadece dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek, bir sorumluluk kabul etmiyor.

Kuzey Kore'nin yayınladığı bir raporda, “Sürekli yaptırımlar ve ablukalar, her yıl ülkeyi vuran ciddi doğal afetler ve geçen yıl patlak veren bitmez tükenmez küresel sağlık krizi, ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engeller koydu” ifadeleri yer aldı.

“ÖNÜMÜZDEKİ KIŞTAN SAĞ ÇIKIP ÇIKAMAYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Kuzeybatı Kore'deki bir sınır kasabası olan Sinuiju'da yaşayan bir Koreli, Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar bugün durumun o kadar kötü olduğunu söylüyorlar ki, önümüzdeki kıştan sağ çıkıp çıkamayacaklarını bilmiyorlar. Bize 2025'e kadar sıkıntılara dayanmamızı söylemek, bize açlıktan ölmemizi söylemek gibi bir şey.” diye konuştu.

ÖNCEKİ KITLIKTA YÜZ BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Sovyetlerin çöküşünden sonra Moskova'dan gelen yardımların kesilmesiyle, Kuzey Kore'de "Zorlu Yürüyüş" adını alan kitlesel kıtlıkta yüz binlerce insan açlıktan hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kore hükümeti ve merkezi olarak planlanan sistem, felaketin etkin bir şekilde azaltması konusunda yeterli olamamıştı.

Son verilere göre 1994'ten 1998 arasında, yaklaşık 22 milyon olan toplam nüfustan 240 bin ile 3 milyon 500 bin arasında Kuzey Koreli açlıktan ve açlıkla ilgili hastalıklardan öldü.