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    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor

    2,81 milyona ulaşan koronavirüs vakasına rağmen, hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katıldığı bir tören düzenlendi.
    • 23.05.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:48
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    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor

    Kuzey Kore’nin Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae, Perşembe günü hayatını kaybetti.

    Hae için binlerce kişinin katıldığı bir tören yapıldı.

    Kuzey Kore lideri en baştaydı

    Törene, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öncülük etti.

    Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de katıldı.

    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor #1

    “Son vedanın üzüntüsünü yaşadı”

    Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong Un’un, cenaze töreninde “yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı” ifade edildi.

    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor #2

    Askeri eğitimini ondan aldı

    Koreli uzmanlar da general için düzenlenen törenin başka bir boyutunu yorumladı.

    Buna göre Hyon Chol Hae, Jong Un’a askeri eğitim vermişti ve ona sade bir törenle veda edemezdi.

    Salgına rağmen cenaze töreninin düzenlenmesi bunu gösteriyordu.

    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor #3

    Şüpheli vaka sayısı 2.81 milyon

    Kuzey Kore'de son 24 saatte kayda geçen yaklaşık 167 bin şüpheli koronavirüs vakası, ülke geneli potansiyel enfeksiyonların sayısını 2,81 milyona taşıdı.

    Salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 68'e yükseldi.

    İHA’da yer alan habere göre pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi paylaşılmazken, 2,33 milyon kişinin iyileştiği kaydedildi.

    Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor #4

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