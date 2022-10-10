Kuzey Kore’den füze denemelerine ilişkin: Taktik nükleer tatbikatların parçası

Kuzey Kore, ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin taktik nükleer tatbikatlar kapsamında yapıldığını açıkladı.

Bu senenin başından bu yana 25 farklı füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olan Kuzey Kore’den son silah testlerine ilişkin açıklama geldi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan habere göre, "Kore Halk Ordusu’nun (KPA) taktik nükleer operasyon birimlerinin, ülkenin savaş caydırıcılığı ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini değerlendirmek üzere 25 Eylül’den 9 Ekim’e kadar askeri tatbikatlar düzenlediği." bildirildi.

"Düşmanlara ciddi bir uyarı"

"Düşmanlara yönelik ciddi bir uyarı olduğu" belirtilen tatbikatların Kore Yarımadası’nda ABD ve Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatlar sırasında yapıldığı vurgulanırken, haberde "Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu, Eylül ayının ikinci yarısında Kore Yarımadası’nda hüküm süren siyasi-askeri durumu ve geleceğini görüştükten sonra, devletimizin savaş caydırıcılığının güvenilirliğini ve muharebe gücünü kontrol etmek, geliştirmek ve düşmanlara güçlü bir askeri uyarı göndermek için farklı seviyelerde gerçek bir savaş simülasyonu altında askeri tatbikatlar düzenlemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Kim Jong-Un bizzat denetledi

KCNA, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Kim Jong-Un’un tatbikatları yerinde denetlediğini duyururken, 25 Eylül’de denenen kısa menzilli balistik füzenin taktik nükleer silahların kullanımına yönelik bir simülasyon kapsamında fırlatıldığı açıklandı.

28 Eylül’de "Güney Kore’nin operasyon bölgelerindeki havalimanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla" gerçekleştirilen ve taktik nükleer savaş başlıklarının kullanımını simüle eden balistik füze fırlatma tatbikatında sistemin başarısının kanıtlandığı ifade edilirken, 29 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde fırlatılan çeşitli tipte taktik balistik füzeler için ise, "Belirlenen hedefler vurularak, silah sistemlerimizin isabet kabiliyeti ve gücü kanıtlandı." denildi.

Japonya üzerinden geçen füze ile ilgili açıklama

4 Ekim’de denenen ve Japonya üzerinden geçen füzenin ise "yeni tip karadan karaya orta menzilli balistik füze" olduğunu duyuran Kuzey Kore, denemenin "düşmanlara daha güçlü ve net bir uyarı göndermek amacıyla" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ülke lideri Kim Jong-Un füzenin yörüngesini ekrandan takip ettiği bir fotoğrafın paylaşılması da dikkat çekti. Öte yandan 6 ve 9 Ekim’deki füze testlerinin de "süper büyük çoklu roket rampalarını" deneme amacı taşıdığı kaydedildi.

Kim Jong-Un ikna oldu

Ülkenin taktik nükleer operasyon birimlerinin 7 denemeyi içeren tatbikatlarının belirlenen hedefleri yok etmeye hazır olan nükleer muharebe kuvvetlerinin etkinliğini tam olarak ortaya koyduğu kaydedilirken, Kim Jong-Un ise tatbikatların ardından "En önemli askeri görev olan savaş caydırıcılığını herhangi bir taktik nükleer operasyon birimine emanet edebileceğine kesinlikle inandığını." ifade etti.

Ülkenin savaş caydırıcılığını kanıtlayan tatbikatları "nükleer savunma pozisyonuna dair tam hazırlığı gösteren bir fırsat" olarak niteleyen Kim, bu yolla nükleer saldırı yetenekleri hakkında düşmanlarına açık bir uyarı yaptıklarını ifade etti.

"Yanıtımız daha büyük olur"

"Düşmanların yoğun askeri hamleleri ile ABD ve Güney Kore rejiminin tansiyonu yükseltmeye yönelik istikrarlı, kasıtlı ve sorumsuz eylemleri sadece daha büyük tepkiler vermemize neden olacaktır." uyarısında bulunan Kim, düşmanlarının askeri tehditler oluştururken hala diyalog ve müzakereden bahsetmelerini eleştirdi.

İHA'nın haberine göre Kim, ükesinin nükleer muharebe kuvvetlerinin devletin onurunu, egemenliğini ve var olma hakkını savunma görevinin bilinciyle nükleer caydırıcılık politikasını güçlendirerek sürdüreceğini de sözlerine ekledi.