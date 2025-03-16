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Haber Merkezi

Kuzey Makedonya'da korkunç bir olay yaşandı.

Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.

Yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

"SAYI BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor” denildi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.