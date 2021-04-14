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- La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi
La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi
Son dönemde patlamalara sahne olan yanardağdaki yeni olay, uydu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 14.04.2021 - 13:39
- Güncelleme : 14.04.2021 - 13:47
Karayipler’deki St. Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Daha önce 3 kez patlamanın meydana geldiği yanardağdaki patlama anı uydu görüntülerine yansıdı.
PATLAMA ANI UYDU KAMERASINDA
Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerası tarafından kaydedildi.
Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.
La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi ViDEO
DAHA ÖNCE 3 KEZ PATLAMA YAŞANDI
Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı’nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu.
Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. Yanardağda 1902'de meydana gelen patlamada, 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.