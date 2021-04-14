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    La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi

    Son dönemde patlamalara sahne olan yanardağdaki yeni olay, uydu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 13:47
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    La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi

    Karayipler’deki St. Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

    Daha önce 3 kez patlamanın meydana geldiği yanardağdaki patlama anı uydu görüntülerine yansıdı.

    PATLAMA ANI UYDU KAMERASINDA

    Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerası tarafından kaydedildi.

    Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

    La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi ViDEO

    DAHA ÖNCE 3 KEZ PATLAMA YAŞANDI

    Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı’nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

    Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. Yanardağda 1902'de meydana gelen patlamada, 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi #1

    La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi #2

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