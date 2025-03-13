Lara Trump: Amerikalılar, Elon Musk ve Donald Trump’ın ayaklarını öpmeli

Haber Merkezi

ABD'de Elon Musk'ın varlığı tartışma konusu...

Milyarder girişimci Elon Musk’ın Tesla satışlarının düşmesi, Trump ailesini harekete geçirdi.

TRUMP'IN GELİNİ DEVREYE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla satın alarak Cumhuriyetçilere Musk’ı desteklemelerini söylerken, gelini Lara Trump da devreye girdi.

"AMERİKALILAR, MUSK VE TRUMP’IN AYAKLARINI ÖPMELİ"

Sean Hannity’nin Fox News’de yayınlanan programına konuk olan Lara, hem kayınbabasına hem de Musk’a arka çıkarak 'insanların her iki ismin de ayaklarını öpmesi gerektiğini' söyledi.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin eş başkanlığını yapmış olan Lara, Musk ve başında olduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) hükümet içindeki kesinti önerilerini destekledi.

"BU ADAM BİZİM İÇİN PARA KAYBEDİYOR"

Programda bir gazinin Pentagon’daki işini "bütçede tasarruf" gerekçesiyle kaybedebileceğinin gösterilmesinin ardından Lara "Solcuların ‘Elon kendini ve arkadaşlarını zenginleştiriyor’ diyenleri duymak çok gülünç aslında. Daha şimdi söylediniz. Bu adam yaptıkları nedeniyle para kaybediyor ama bu anın öneminin farkında" dedi.

"Sonsuza kadar bu şekilde harcayarak devam edemeyiz. Ülkemiz böyle hayatta kalamaz" diye sözlerini sürdüren Lara "Dolayısıyla asıl insanlar Elon Musk ve Donald Trump’ın ayaklarının altını öpmeli. Ama bu solcular bildiklerini okumaya devam edecek. Ve ne var biliyor musunuz? Amerikalıların desteğini kaybetmeye devam edecekler" diye ekledi.

Lara son olarak “Kendilerinden utanmalılar ama birini bile tanımıyorum” dedi.