Lars Vilks'in öldüğü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Lars Vilks'in öldüğü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

İsveç polisi, kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine başvurmaya başladı. Vilks'in eski koruması, suikastın uzak ihtimal olduğunu belirterek, lastik patlaması olasılığını gündeme getirdi.

İsveçli karikatürist Lars Vilks'in öldüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İslam karşıtlığı ve tepki çeken Hazreti Muhammed (SAV) karikatürleriyle tanınan Vilks, yanındaki 36 ve 44 yaşlarındaki iki koruma polisiyle geçirdiği trafik kazası sonrası yanarak ölmüştü.

"ESRARENGİZ KAZA" DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

75 yaşındaki karikatüristin ölümü, İsveç'te olduğu gibi tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Vilks'in ölümünün ardından uluslararası basında yapılan "esrarengiz kaza" yorumlarının ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ ALINIYOR

İsveç polisi görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, polis sözcüsü Calle Persson, 4.5 tonluk aracın karıştığı kazanın bazı bölümlerini görenler kadar, tüm süreci görenlerin de olduğunu söyledi.

Persson, "Tanıklarla görüşüyoruz. Adli soruşturma halen devam ediyor." dedi. Polis yetkilisi, kazanın meydana geldiği yolun bir süre daha kapalı tutulacağını kaydetti.

ARACIN PARÇALARI İNCELENECEK

Yetkililer, kazaya herhangi bir dış etkinin neden olup olmadığını henüz belirleyebilmiş değil. Bölgeden toplanan araç parçalarına incelemek üzere el konuldu.

ESKİ KORUMASI KONUŞTU: SUİKAST DEĞİL, KAZA

Öte yandan, Lars Vilk'in eski korumalarından biri, İsveç devlet televizyonuna verdiği mülakatta, kazaya ilişkin düşüncelerini anlattı.

Karikatüristin bir suikaste kurban gittiğine inanmadığını belirten koruma, meydana gelen durumun bir kaza olduğunu söyledi.

LASTİK PATLAMASI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kazada ölen polisleri tanıyan eski koruma, söz konusu polislerin hata yaptığına inanmadığını dile getirirken, lastik patlaması teorisini gündeme getirdi.

"Bana öyle geliyor ki, onu bu hale getiren en büyük şanssızlık. Arabalar düzenli olarak kontrol edilir, kötü lastiklerle asla araç kullanmazsınız. Birkaç tonluk bir araç kullandığınızı ve ön tarafta lastik patlaması yaşadığınızı hayal edin." ifadelerini kullandı.

İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks trafik kazasında yanarak öldü ViDEO