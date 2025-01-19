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AA

Suriye'de muhaliflerin mücadelesi sonrasında 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı.

Rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

İhbar üzerine harekete geçen, yeni hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, Lazkiye'de deniz limanında captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği bir depoya daha ulaştı.

DEPO ESAD'IN KARDEŞİNE BAĞLI

Genel Güvenlik İdaresinden Komutan Ebu Usama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

Ebu Usama, limanda devam eden arama faaliyetlerin ikinci gününde, captagon türü uyuşturucu hapların, ana kucağı, su pompası, elektik kablosu ve kahve tepsileri içine gizlendiğini dile getirdi.

AA ekibinin depoda yaptığı çekimde, gizlenen captagon türü uyuşturucu madde ve haplar görüntülendi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN MİLYARLARCA DOLAR ELDE EDİYORDU

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esad, captagon'un küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntülemişti.