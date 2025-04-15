Lego CEO'su Michael Halbye, kayak kazasında öldü

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Danimarka merkezli ünlü oyuncak devi Lego’nun üst düzey yöneticilerinden ve Danimarka Kraliyet Ailesi'nin yakın dostlarından Michael Halbye, geçirdiği trajik bir kayak kazasında hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Halbye’nin ani vefatı, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda Danimarka kamuoyunda da büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kaza, Halbye'nin Alpler’de tatil yaptığı sırada meydana geldi. Kayak yaparken dengesini kaybeden Halbye yüksek bir kayalıktan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Halbye hayatını kaybetti. Yerel yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Michael Halbye, Lego Group’un küresel stratejilerine yön veren önemli isimlerden biriydi. Yıllarca üst düzey yöneticilik yaparak, markanın dünya çapındaki başarısında büyük pay sahibiydi. Ayrıca, Danimarka Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkileriyle de tanınıyordu; bu bağlar, hem resmi etkinliklerde hem de sosyal sorumluluk projelerinde sıkça gözler önüne seriliyordu.

LEGO AİLESİNDEN TAZİYE MESAJI

Lego eğitmeni Michel Knecht, LinkedIn hesabından Halbye’yi anarken, siyah bir Lego parçasının görselini paylaşarak "RIP Michael Halbye" notunu düştü. Knecht, paylaşımında "Tüm Lego ailesi, Michael Halbye'nin kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içinde" ifadelerine yer verdi.